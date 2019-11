“Togliatti, il realismo della politica” di Gianluca Fiocco

La produzione critica su Palmiro Togliatti è sterminata. Dal 1964 (anno della sua morte) ad oggi si contano nei più comuni repertori bibliografici[1] qualcosa come 134 volumi. Se a questi si somma la pressoché infinita messe di articoli più o meno specialistici (si pensi ai soli nomi di due eminenze quali Silvio Pons e Giuseppe Vacca), se ne ricava l’idea di una fortuna enorme. Neanche Berlinguer, figura di certo più prossima e meno contrastata, umanamente più assimilabile, riesce a fare tanto. Se consideriamo uno spazio d’anni arbitrario ma comparabile[2] – dal 1945 ad oggi – e interroghiamo la stessa base di dati per tre casi di riferimento (De Gasperi, Togliatti, Berlinguer) ricaviamo tre semplici cifre, che danno però l’idea di un’attenzione storiografica rilevante, che non può essere confinata dentro le accademie ma si porta dietro, al contrario, un’indubbia sensibilità di pubblico: 280, 188, 91. Solo il segretario della Dc, com’era immaginabile, fa meglio: ma lui divenne statista, Togliatti no. Insomma: il dato dell’attenzione sul segretario del Pci permane. Le stesse biografie (di livello e di taglio completamente differente) denunciano il peso di un interesse non ancora estinto: si pensi a quella di Ernesto Ragionieri, la fortunatissima biografia di Giorgio Bocca (ben 8 edizioni, l’ultima del 2014), di Giancarlo Lehner, quella parziale di Giulio Seniga, di Antonio Mura, di Marcella e Maurizio Ferrara, il profilo di Luciano Canfora, infine quella di Aldo Agosti del 1996.

Più recentemente interviene nel dibattito storiografico lo splendido volume di Gianluca Fiocco, Togliatti, Il realismo della politica, edito nel 2018 da Carocci. Un volume di per sé di grande interesse (anche perché arricchisce il dibattito con nuovi documenti d’archivio), ma che amplifica ulteriormente la sua portata se posto a contrasto con un’altra importante pubblicazione degli ultimi anni: la raccolta di interventi e di saggi del segretario del Pci uscita per Bompiani per le cure di Giuseppe Vacca e Michele Ciliberto.[3] Più che per la dimensione filologico-documentaria – che contribuisce per altro a colmare una lacuna bibliografica notevole – proposta e collocazione editoriale (Il pensiero occidentale) denunciano la forte volontà di proporre un Togliatti pensatore di spessore europeo: un’operazione non solo complessa e coraggiosa, ma di grande fascino. Mettere a contrasto queste due pubblicazioni permette di cogliere in tutta la sua drammaticità il rapporto in lui sempre apertissimo tra azione e pensiero. Oltre l’ovvia onda lunga del cinquantenario della morte, la riflessione su Togliatti in questi ultimi anni è allora dettata anche dall’urgenza di una riflessione sull’impressionante accelerazione dei cicli politici in Europa e nel Paese. Un’accelerazione precipitata negli ultimi mesi e che coglie da un lato una mobilità inedita nel corpo elettorale, ma che risulta ancora più drammatica nella classe politica. In una condizione simile, tornare allora a riflettere sul modo di armonizzare i tempi della teoria con quelli della pratica politica, comincia ad assumere grande importanza.

Silvio Pons, nella presentazione al volume,[4] rileva come il lavoro di Fiocco non riduca la biografia di Togliatti a principi unificanti, quanto piuttosto ponga le sue scelte politiche nel campo della assoluta contingenza storica: il Togliatti ordinovista non ha nulla a che fare con quello della svolta di Salerno o di quello del dialogo con la Dc dei primi anni Sessanta e via di seguito. È questa la radice del suo realismo, che storiograficamente brucia ogni scelta di Togliatti sull’altare della contingenza, o scopre il fianco per una denuncia di cinismo senza appello. È qui però che la natura del Togliatti pensatore entra a correggere la visione di un leader totus politicus. Come tornano a segnalare Vacca e Ciliberto e come si coglie bene nel lavoro di Fiocco, la sua idea di praxis è sempre ancorata, all’interno di una banda di oscillazione più o meno ampia, ad una organica riflessione teorica e a obiettivi politici specifici. Quali sono questi obiettivi? Se ne potrebbero indicare tre: 1) la salvaguardia del Partito e della sua “eccezionalità”; 2) la difesa del percorso di democratizzazione del Paese; 3) la battaglia per l’egemonia.

Fiocco ricostruisce con minuzia il lavoro di Togliatti a Mosca come funzionario di alto rango nel Comintern (tra il 1926 e il 1943). La capacità del leader di incunearsi tra i conflitti tra apparati dirigenti interni al Pcus (tra la maggioranza di Stalin e Bucharin contro i vari Trockij, Kamenev e Zinov’ev) e a costruire alleanze tattiche tra il suo partito e le altre formazioni comuniste nel contesto internazionale,[5] si trasforma in uno strumento appuntito per garantire al Pcd’I da una parte forte riconoscibilità (attraverso proposte politiche concrete), dall’altra un certo grado di sicurezza, in fasi in cui un’accusa di “deviazionismo” poteva risultare letale. Togliatti era perfettamente consapevole che l’organizzazione clandestina del partito durante la dittatura fascista non avrebbe mai retto senza il considerevole apporto logistico e finanziario dei sovietici, in definitiva senza il loro benestare. Come sapeva che indebolirli sul piano internazionale– come accadrà poi con Chruščëv e la gestione della fine della stagione staliniana – avrebbe portato alla logica estinzione dell’organizzazione comunista a livello globale. Il tentativo era, come sempre, egemonizzare il dibattito dall’interno, senza creare spaccature all’esterno. Dentro questa cornice di necessità storica, che lo spingerà spesso anche ad un appiattimento sulle posizioni staliniane[6], Togliatti ha operato per affermare uno statuto di eccentricità del Partito comunista italiano nel contesto internazionale. E lo ha fatto, quando il Pci non aveva altri strumenti negoziali, attraverso la sola forza di una battaglia delle idee: si pensi all’inedita interpretazione del fenomeno fascista, in cui Togliatti – assieme a Gramsci – tenta di separare il suo destino da quello del capitalismo,[7] imponendo una discussione pubblica sulle proprie posizioni;[8] o con la caratterizzazione nazionale della politica dei fronti popolari, avanzata nel ‘35 al VII Congresso del Comintern e proseguita da Togliatti nel ‘36 (p. 119). O come infine farà anche nel contesto dell’Italia repubblicana: il sorprendente ingresso nel governo Bonomi; il dialogo con il Psi del ’55; l’apertura politica verso la Dc di Fanfani e la stagione del centro-sinistra (p. 287-88): sono tutti esempi di come il Pci tentò di farsi centro propulsivo della politica italiana anche da una posizione minoritaria nelle istituzioni.[9] La stessa complessa vicenda della difesa e della diffusione della figura e del pensiero di Gramsci, personalità non sempre gradita al comunismo sovietico,[10] venne sfruttata dal segretario per imporre una genealogia del tutto peculiare al Partito comunista italiano.[11]

Lo stato nazionale, per Togliatti è sempre stato uno strumento concettuale e politico indispensabile: la comprensione della sua storia, delle sue tradizioni culturali e della configurazione peculiare che assumono le relazioni tra classi, diventano un momento essenziale della politica: è una lettura che gli deriva senz’altro dall’esperienza ordinovista e dalla frequentazione con Gramsci (nonché con i lavori di Salvemini) e che trova un suo primo compimento nell’elaborazione delle Tesi di Lione del 1926. Il Partito comunista rappresenta gli interessi della classe operaia in un’ottica di più ampia emancipazione dell’intera storia nazionale e si inserisce sull’onda lunga del moto risorgimentale. È in questo contesto ideale che si pone l’elaborazione del “partito nuovo”: un partito interclassista, in grado di parlare e dirigere le grandi masse italiane alla vita democratica; un partito aperto alle “rivendicazioni e strutture mentali dei ceti medi” (p. 175). È la svolta di Salerno (1944): la disponibilità – concordata con Stalin – a partecipare ad un governo di unità nazionale in cui vi fosse un accordo tra le forze democratiche, nel cui novero il Pci intendeva inserirsi a pieno titolo. Parte da qui un lunghissimo cammino di responsabilità nazionale, che comportava avvicinamento dei ceti medi, moderazione, uno sforzo di penetrazione nei corpi intermedi dello stato e della società. Un atteggiamento che chiudeva con la stagione agitatoria e ribellistica delle organizzazioni comuniste, con il settarismo della segreteria Bordiga e segna l’avvio di una stagione parlamentarista, che condurrà il Pci a diventare il più grande partito comunista di massa dell’Occidente.[12] Proprio in quest’ottica vanno lette, ad esempio, le rimostranze sulla questione giuliana, quando dalla tribuna del V Congresso del Pci nel 1945, Togliatti sosterrà, contro la politica jugoslava di annessione della regione, l’inscindibilità tra il perseguimento degli obiettivi socialisti e l’intangibilità della comunità nazionale; o il rapporto al VII Congresso di Roma (3-8 aprile 1951), in cui il segretario ritorna sul tema della difesa dell’«indipendenza della nostra Patria da chiunque voglia intervenire nella nostra vita interna e imporci obblighi internazionali contrari al nostro interesse, indipendenza da chiunque voglia sottoporre la nostra economia e la nostra vita politica ai suoi interessi e a quelli di un imperialismo straniero» (p. 252). Nella prospettiva di Togliatti, lo stato è uno strumento formidabile per imporre un cammino socialista: se da un lato è perciò necessario superare il nazionalismo, dall’altro vi è l’assoluta chiusura verso il cosmopolitismo borghese.[13]

La costruzione del partito nuovo, come si è detto, costituisce il capolavoro politico di Togliatti: dal settarismo del Pcd’I di Bordiga alla trasformazione in un partito di massa che non rifiuta l’interlocuzione con avversari politici e sociali: si pensi solo al tentativo di penetrazione nelle associazioni cattoliche proposta addirittura negli anni Trenta; al dialogo con la Dc – o perlomeno, con le sue componenti progressiste; all’attenzione per gli umori e le domande delle classi medie. Un progetto simile necessita anche della capacità tecnica di parlare ad un corpo sociale composito. Nel ‘36 il partito di Togliatti partecipa all’elaborazione del Fronte popolare, che riuniva le varie componenti dell’antifascismo internazionale, spesso borghese e liberale, spesso improntato ad una lettura moralistica della situazione in corso (su cui Togliatti per altro manterrà sempre una forte riserva). Nell’agosto dello stesso anno firma un appello ai «fratelli in camicia nera», in cui di fatto auspica un ritorno allo spirito del fascismo sansepolcrista, aperto alle questioni sociali. La coincidenza illustra la capacità di Togliatti di fare fronte ai fenomeni politici cogliendone l’assoluta complessità.

Se questi possono essere considerati tre nuclei di una possibile eredità di Togliatti (in un’ipotetica, quanto un po’ frusta lista di ciò che è vivo e ciò che è morto della sua storia), a permanere con maggior forza sono però le aporie.[14] In particolare, ci si riferisce qui al nesso problematico giacobinismo/populismo; ai controversi risultati del lavoro rivolto alla ricerca dell’egemonia culturale; infine al binomio teoria/praxis. Come si comporta Togliatti nella sua pratica politica rispetto a questi problemi? Seguendo una linea chiaramente marxiana,[15] il segretario non rinnega nulla delle conquiste sociali della borghesia progressista. In ossequio alla sua parabola, la classe operaia e quella contadina devono fare propria questa tradizione e perseguirne gli obiettivi di emancipazione. Nella Prefazione al Trattato sulla tolleranza di Voltaire (1949), di cui appronta anche la traduzione, «il movimento operaio veniva posto come difensore e continuatore dei principi della battagli illuminista – anche in questo caso quindi come erede diretto delle maggiori conquiste della civiltà borghese» (p. 231). A ben vedere, già nel programma ordinovista (che risentiva delle elaborazioni salveminiane), la trasformazione del proletariato in classe dirigente si inquadrava nella necessità di sostituire una borghesia che veniva meno alla sua stessa missione emancipativa e progressista. Al movimento operaio come erede della tradizione illuminista si accostava però una considerazione sulla complessità del corpo sociale. Dalla polemica Togliatti-Vittorini (pubblicata sulle pagine del «Politecnico» tra il tardo ’46 e il ‘47) emerge una riflessione importante circa le diversità tra l’evoluzione estetica e la progressione politica: se la prima procede, secondo un paradigma avanguardistico, in linea retta, la seconda deve «adeguarsi al livello di maturità raggiunto dalle masse»[16]. È un modo per dire che il Pci deve stare dentro la maggioranza, più che alla sua testa. In realtà, Togliatti aveva già avuto modo di riflettere compiutamente su queste questioni durante il suo lavoro alla Costituente (su cui per altro, il volume di Fiocco si concentra poco). Pur concedendo che la Carta in fase di elaborazione rappresentasse in più punti un testo avanzatissimo, innescò una polemica piuttosto aspra sulla proposta di istituire una Corte costituzionale. In un famoso intervento al Senato definì il progetto una “bizzarria”. Il timore di Togliatti era diretto verso un irrigidimento eccessivo delle istituzioni repubblicane – sul modello di check and balance liberale – che avrebbe prodotto un eccessivo “filtraggio” della volontà popolare. Il punto da presidiare era cioè che il “popolo” potesse esprimersi con il minor numero di intermediazioni istituzionali possibili. Qui la questione di un rapporto non risolto tra impulso giacobino da un lato e – per usare un termine impreciso – populismo dall’altro, si rivela in tutta la sua drammaticità. Spinta al progresso e arresto al livello di maturità delle masse rappresentano per Togliatti un nodo da sciogliere.

La seconda aporia riguarda gli esiti del duro e accurato lavoro che il Pci togliattiano ha portato avanti per l’egemonia culturale. Con ogni probabilità il suo maggior risultato è stato quello di creare, o di sostenere la creazione di una borghesia progressista ispirata ai principi democratici (si pensi in particolare all’amministrazione dello stato, alla magistratura, alle libere professioni). Si è molto ironizzato sugli effetti di questo sforzo (si pensi solo a prodotti di ottimo livello come La terrazza di Scola e alla paccottiglia corrente che si richiama al brand del radical-chic). Tuttavia, si tende spesso a dimenticare la natura profondamente conservatrice, quando non cordialmente reazionaria, della borghesia italiana della prima metà del Novecento, passata poi al vaglio dell’esperienza del regime. Togliatti, invece, aveva bene in mente cosa fosse il notabilato, ma anche cosa fossero i quadri della burocrazia e in generale la media borghesia italiana liberale prima e fascista poi, quanto passatista e clericale fosse la sua impostazione.[17] Il lavoro prospettico del segretario e del suo Pci (ma ovviamente non solo), di virare in senso progressista questi strati, ha avuto un peso enorme nella costruzione dell’Italia repubblicana e ha permesso di ancorarne i principi democratici ad una vasta base sociale. Ora, forse, sono più evidenti di allora i limiti di questa operazione; ma già a partire dai tardi anni Quaranta è possibile notare una serie di spostamenti nella politica culturale del partito[18] che denuncia la forte penetrazione dei ceti colti a discapito delle istanze operaie e contadine. Il progetto di corteggiamento delle classi intellettuali e degli strati borghesi, portata avanti anche per sconfessare l’immagine di un partito plebeo e straccione, non ha saputo fare fino in fondo i conti con le vischiosità dei processi culturali e dei rapporti di forza che si statuiscono tra minoranze organizzate e maggioranze che lo sono, giocoforza, meno.

Infine, la questione legata a quello che potrebbe essere definito l’eccessivo attendismo di Togliatti, la sua timidezza nel portare avanti istanze rivoluzionarie, adagiandosi di fatto su posizioni riformistiche e moderate. È un’accusa che gli è stata mossa in più contesti, da più fonti e in diverse occasioni: dall’interno del Cominform nel settembre del 1947 (il partito jugoslavo e lo stesso Pcus dal pulpito di Ždanov, p. 203), come all’interno del Pci (è noto in questo senso il lungo conflitto con Secchia). Il partito che Togliatti immaginava, doveva superare la tradizione ribellistica del Pcd’I, la sua natura settaria. Per Togliatti diventa fondamentale, soprattutto in una forte presa di coscienza della storia italiana, disinnescare il circolo vizioso più volte verificatosi nel Paese tra ribellismo antistatale e reazione. Questo circolo si spezza, secondo Togliatti, solo quando una forte dose di cultura politica penetra nel corpo sociale. Togliatti almeno in tre occasioni riuscì a bloccare esiti eversivi delle frange più attive operanti nel Pci: immediatamente dopo la fine della guerra di Liberazione; nel 1947 e nel ’48, dopo l’attentato alla sua persona. In tutte e tre queste occasioni si era sviluppato un clima chiaramente pre-insurrezionale. Perché? Certamente per una lettura realistica delle forze in campo, questo è ovvio. E tuttavia, una simile importazione è fortemente radicata in un senso dichiaratamente anti-avventurista. Togliatti rifiuta anzitutto da un punto di vista teorico l’avventurismo. Qui c’entra una modellizzazione storica a monte e il suo rapporto con Gramsci. Ragionare sulla filosofia della storia gramsciana è un compito enorme. È il caso però di soffermarsi qui sul concetto di “storia molecolare”.[19] Gramsci, derivando la nozione da un modello biologico e linguistico (che per altro aveva la sua radice anche in Marx), definisce più volte nei Quaderni il processo storico come una serie infinita di eventi che “facendo mucchio” producono spostamenti epocali. Questa lettura introduce chiaramente un elemento di casualità nelle dinamiche storiche (è una rivincita della praxis sull’elaborazione teorica?); Togliatti, al contrario, per un fortissimo senso delle istituzioni e di fedeltà repubblicana, certo, ma forse anche per una enorme fiducia nelle capacità del Partito di raggiungere una egemonia assoluta nel cuore delle masse, nonché per una lettura dei cicli politici di lungo e lunghissimo periodo, non poteva accettare una impostazione simile. In questo senso forse, anche l’enorme sforzo di radicare il “suo” partito in un processo secolare della storia italiana, ha contribuito a smorzare ogni tentativo di “forzare” gli eventi. In questo senso il continuismo in Togliatti vince su ogni concettualizzazione della “frattura”; in questo senso, infine, la teoria, paradossalmente, vince sul suo realismo.

Il libro di Fiocco come si vede (come la proposta di Ciliberto-Vacca), non è un tentativo di monumentalizzare la figura del segretario del Pci, quanto di riscoprire nel tempo presente i nervi più scoperti della sua azione politica.

[1] Utilizzo qui il catalogo OPAC SBN: i nomi vengono inseriti tra i soggetti, in un arco di tempo compreso tra il 1945 e il 2019.

[2] È evidente che all’epoca De Gasperi e Togliatti erano entrambi segretari dei due più importanti partiti italiani, mentre Berlinguer era solo un funzionario della federazione romana del Pci).

[3] P. Togliatti, La politica nel pensiero e nell’azione. Scritti e discorsi 1917-1964, a cura di G. Vacca, M. Ciliberto, Milano, Bompiani, 2014. Ma ricordo anche P. Togliatti, La guerra di posizione in Italia, Torino, Einaudi, 2014. È evidente l’importanza del cinquantenario dalla morte.

[4] Il video della presentazione è qui: https://www.youtube.com/watch?v=WHd-D1iwoYc

[5] Note ad esempio le continue oscillazioni nei rapporti con il Pcf, il comunismo jugoslavo o quello cinese, nonché i tentativi di creare intercapedini negoziali con il Pcus.

[6] Si dirà di un Togliatti “megafono di Stalin” durante gli anni del terrore 1937-1938. Si veda ad es. Gianni Corbi, Togliatti a Mosca, Milano, Rizzoli, 1991, p. 187.

[7] Posizioni di fatto rifluite nel documento approvato dal Presidium dell’Internazionale nella seduta del 28 gennaio 1927. La tesi avrà grande rilievo nell’elaborazione delle linee politiche del Comintern, in particolare dal ’26 al ’35. Nel 1934 Togliatti verrà significativamente chiamato a Mosca per assumere degli incarichi che lo avrebbero posto ai vertici del comunismo internazionale.

[8] Posizioni anche eccentriche e a rischio di scomunica, come avvenne per la critica, sviluppatasi nel VI Congresso del Comintern del ’28, circa il tema della contiguità tra socialdemocrazia e fascismo (p. 87). Su questo episodio si veda la raffinata interpretazione di Fiocco sul tentativo estremo di Togliatti non già di modificare una dottrina – quella del socialfascismo – oramai ufficializzata, quanto piuttosto di saggiarne i confini e di testare gli spazi di manovra all’interno dell’organizzazione.

[9] Lo si può vedere ad esempio nella gestione dell’eredità del XX Congresso del Pcus: nell’VIII Congresso del Pci Togliatti apre al terzomondismo come via di alleggerimento della pressione esercitata dalla crisi del modello sovietico, prospettando un’alleanza tra la classe operaia dei paesi capitalisti e le masse delle sterminate aree coloniali (p. 315).

[10] Se non tacciata esplicitamente di eterodossia, certamente avvertita come ampiamente eccentrica.

[11] La linea che da Marx porta all’idealismo italiano e a Gramsci stesso. Togliatti farà poi di Gramsci un’arma da sfruttare sul fronte esterno (il Partito comunista italiano ha una storia intellettuale gloriosa, certo interdipendente ma autonoma rispetto al Pcus), e su quello interno (alle masse si parlava con Stalin, ma con l’élite si dialogava su Gramsci).

[12] Ciò fu possibile nell’ottica di Togliatti perché il parlamento nel quale si sedevano i deputati e senatori del Pci non era un parlamento borghese da abbattere, ma un’istituzione rifondata e costituita dalla lotta resistenziale condotta in gran parte proprio dal movimento comunista (p. 193).

[13] Anche qui come ovvio, ragioni politiche contingenti e ragioni ideali si sommano: l’accusa rivolta al Pci di essere agente di Mosca andava ovviamente disinnescata, soprattutto in campagna elettorale.

[14] Ci si soffermerà qui solo su aporie dell’azione politica, non su questioni storiche specifiche e di certo più controverse, come il rapporto con lo stalinismo ecc. Questioni da approfondire e da non nascondere, ma che non interessano in questa sede.

[15] Si veda da ultimo l’ottimo lavoro di Marcello Musto, Karl Marx. Una biografia intellettuale e politica. 1857-1883, Torino, Einaudi, 2018.

[16] E. Vittorini, Politica e cultura. Lettera a Togliatti, «Il Politecnico», a. 3, n. 35 gennaio-marzo, 1947. Si tratta di una frase di Vittorini, ma il suo è un modo per consentire alle posizioni del suo avversario (in questo caso Togliatti). Per la polemica si veda almeno A. Vittoria, Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani (1944-1964), Roma, Carocci, 2006. Rimando per altro alla recensione al volume uscita per «Pandora» a cura di Francesco Monica.

[17] Qualcosa che si riesce forse a percepire da questo appunto riportato da Fiocco: «La cosa più curiosa – aveva scritto Togliatti ai familiari nel 1944, appena entrato nel governo – è che, almeno per ora, non mi possono più arrestare: i commissari di pubblica sicurezza, che sono rimasti press’a poco gli stessi, mi guardano con l’aria di chi non ci capisce più niente, anzi, sono costretti a chiamarmi “eccellenza”, e i carabinieri a farmi il saluto col fucile!», (pp. 191-92).

[18] Si pensi solo alla variazione dei gusti letterari che emergono tra le pagine di «Rinascita»: dal neorealismo locale e popolare, alla grande tradizione colta internazionale.

[19] Per questo concetto di veda almeno la voce “Molecolare”, a cura di G. Fiorenza in G. Liguori, P. Voza (a c. di), Dizionario gramsciano, Roma, Carocci, 2009.