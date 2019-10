Informativa Abbonati

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), Tempora APS – in qualità di Titolare del trattamento con sede in Piazza dell’Unità n. 4A Bologna CAP 40128 – informa che i dati personali acquisiti sulla base della presente sottoscrizione di abbonamento saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016, il Titolare informa che i dati personali forniti dall’interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un efficace gestione operativa degli abbonamenti acquistati. I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati – al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge – a: tutti i soggetti autorizzati in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori; a società di factoring, di recupero crediti, di assicurazione del credito; ad uffici postali, spedizionieri e corrieri; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento finalizzate al corretto svolgimento delle attività contrattualizzate. Per queste finalità non è necessario il consenso (Art. 6 c.1 lett b del GDPR). Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il corretto espletamento delle attività oggetto della richiesta di sottoscrizione dell’abbonamento effettuata dall’interessato. L’eventuale rifiuto dell’interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di sottoscrivere l’abbonamento in oggetto. I dati personali trattati per le finalità sino ad ora indicate saranno conservati solo ed esclusivamente per il periodo di validità dell’abbonamento e in ogni caso non oltre al decorso dei termini idonei per garantire l’eventuale difesa di un diritto del Titolare in sede di contenzioso;

L’interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e s.s. del Reg. UE n. 679/2016, tra cui quelli di accesso, rettifica, portabilità, aggiornamento, opposizione e limitazione al trattamento nonché cancellazione scrivendo una email all’indirizzo tempora@email.it. In ogni caso sarà sempre possibile per l’interessato proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – dinanzi ad un’Autorità di controllo (quale ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali).