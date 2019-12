Informativa Area Utenti

1. Finalità e base giuridica

1.1 Il Portale pandorarivista.it, gestito e manutenuto da Tempora APS (di seguito anche “il portale”) contiene un’area riservata ai clienti/utenti all’interno del quale è possibile acquistare alcuni prodotti editoriali e/o altri servizi inerenti l’attività editoriale di Tempora APS. In particolare, l’accesso all’area riservata ti consente, a titolo esemplificativo, di:

accedere al catalogo On line, visionare i prodotti o i servizi editoriali ivi contenuti e i listini dedicati agli utenti e poter finalizzare ordini di acquisto on-line;

gestire e tenere traccia degli ordini effettuati;

gestire e modificare i dati del proprio profilo utente;

accedere a contenuti premium;

rinnovare il proprio abbonamento;

Per accedere all’area clienti è necessario registrarsi nell’apposita sezione “Registrati” del portale. Nel contesto della registrazione sono raccolti alcuni tuoi dati personali (Nome, cognome, e-mail, dati di contatto e identificativi) utilizzati per:

offrirti i prodotti così come descritti dal presente punto;

rispettare gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria

Per queste finalità non è richiesto il tuo consenso, dato che tali trattamenti di dati personali trovano le proprie basi giuridiche rispettivamente nelle lettere b) e c), paragrafo 1, art. 6 del GDPR.

Il trattamento dei dati richiesti ai fini della registrazione ha natura facoltativa ma necessaria per fornirti i servizi e/o prodotti offerti derivanti dall’iscrizione all’area riservata: se rifiuti di conferire tali dati non potrai accedere all’area riservata e non potrai di conseguenza usufruire dei relativi servizi/prodotti poc’anzi descritti (ad esempio perfezionare ordini di acquisto on-line o visualizzare i contenuti riservati agli iscritti).

1.2 I dati personali in oggetto potranno essere trattati da Tempora APS anche per invitarti a iniziative ed eventi che potrebbero interessarti e per suggerirti prodotti o servizi sulla base delle tue preferenze, comunque coerenti con l’attività del Portale. Per tale finalità ti chiediamo un consenso specifico (art. 6 par. 1 lett. a), che potrai revocare liberamente in ogni momento scrivendo all’indirizzo email: pandora@pandorarivista.it senza alcun pregiudizio per il trattamento intervenuto fino alla revoca. Nel caso in cui rifiutassi di fornire il tuo consenso, Tempora APS non potrà invitarti a iniziative ed eventi che potrebbero interessarti e non potrà suggerirti prodotti o servizi sulla base delle tue preferenze.

1.3 I tuoi dati potrebbero essere trattati per finalità statistiche in forma aggregata: oltre a quanto specificato nel precedente punto della presente informativa (pt 1.2) non sono svolte attività di profilazione su dati personali degli utenti registrati in base degli acquisti effettuati.

1.4 I dati di pagamento relativi agli eventuali ordini non vengono trattati da Tempora APS al momento dell’acquisto, ma da Stripe, autonomo Titolare del trattamento. Per maggiori informazioni puoi consultare l’informativa privacy di Stripe (inserire link all’informativa privacy del Provider Stripe)

2. Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo indispensabile alla realizzazione delle finalità indicate al punto 1.1, e comunque non oltre 5 anni dal momento della raccolta.

I dati personali relativi al punto 1.2 della presente informativa saranno conservati fino alla revoca del consenso (tramite opt-out), esercitabile dall’interessato in ogni momento.

I tuoi dati personali potranno essere conservati per ulteriori periodi di durata non superiori a quanto stabilito dalle disposizioni di legge, anche fiscale, nonché per periodi di durata non superiori a quanto necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Al termine di tali trattamenti, i dati saranno cancellati o anonimizzati all’interno dei sistemi informatici e degli, eventuali, archivi cartacei del Titolare.

3. Categorie di destinatari

Alcuni dei tuoi dati potranno essere comunicati anche ai consulenti esterni che manutengono il portale su indicazione del Titolare, identificati ove del caso come richiesto dalla normativa di settore.

In caso di finalizzazione di uno o più ordini, i tuoi dati personali potranno dover essere necessariamente trasmessi a Società terze coinvolte nella corretta gestione dell’acquisto effettuato (ad esempio spedizionieri e corrieri per la consegna dei prodotti ordinati o licenziatari dei prodotti editoriali acquistati) al solo fine di dare corretto seguito al relativo contratto concluso tra Te e Tempora APS

In nessun caso i suoi dati trattati nel contesto della registrazione saranno ceduti a Società terze per effettuare operazioni di marketing

4. Trasferimento di dati extra UE

I dati personali in oggetto saranno conservati all’interno del perimetro dell’Unione Europea, e non saranno mai oggetto di trasmissione in paesi terzi o cedibili a organizzazioni internazionali.

5. Titolare del trattamento, contatti e diritti dell’interessato

Il Titolare del trattamento è Tempora APS con sede in sede in Piazza dell’Unità n. 4/A, Bologna 40128 (BO), contattabile all’indirizzo email: pandora@pandorarivista.it.

6. Diritti degli interessati

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di:

richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un’autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali).