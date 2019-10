Informativa Newsletter

1. Finalità e base giuridica

1.1 I dati personali forniti attraverso il modulo verranno utilizzati da Tempora APS per l’invio di newsletter su novità in uscita, eventi e aggiornamenti.

Il trattamento di tali dati (contrassegnati da asterisco in quanto necessari all’erogazione del servizio) richiede il tuo consenso, che puoi fornire liberamente e revocare in ogni momento tramite disiscrizione alla newsletter (art. 6, lett. a) GDPR) senza pregiudizio per il trattamento intervenuto prima della revoca.

Se rifiuti di conferire il consenso Tempora APS non potrà tenerti aggiornato sulle novità, promozioni ed eventi tramite invio della newsletter.

1.2 I campi non contrassegnati da asterisco non sono necessari per fornire il servizio di newsletter e il loro mancato conferimento lascia impregiudicata la possibilità di riceverla. Puoi però compilarli conferendo ulteriori dati personali che possono essere utilizzati da Tempora APS per segnalarti eventi ed iniziative o novità e promozioni commerciali sulla base dei tuoi interessi. Per tale finalità viene richiesto il tuo consenso. Il consenso prestato può in ogni caso essere revocato in ogni momento scrivendo a Tempora APS senza alcun pregiudizio per il trattamento precedente alla revoca.

2. Periodo di conservazione

I tuoi dati personali saranno conservati fino a che non intervenga la discrizione da parte tua alla newsletter, esercitabile tramite la mail tempora@email.it

I tuoi dati personali trattati per finalità di comunicazioni e notizie relative a novità o iniziative effettuate da Tempora APS (punto 1.2 dell’informativa) saranno conservati fino alla revoca del consenso, esercitabile in ogni momento.

Al termine di tali trattamenti, i dati saranno cancellati o anonimizzati all’interno dei sistemi informatici e degli, eventuali, archivi cartacei del Titolare. In ogni caso tali dati non saranno comunicati né divulgati ad alcun destinatario diverso dal Titolare.

3. Titolare del trattamento, contatti e diritti dell’interessato

Il Titolare del trattamento è Tempora APS, con sede in Piazza dell’Unità 4A, Bologna CAP40128, contattabile all’indirizzo e-mail tempora@email.it

4. Diritti dell’interessato

Come indicato al punto 2 della presente informativa, potrai procedere alla disiscrizione dalla newsletter scrivendo all’indirizzo email: tempora@email.it

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 del GDPR di:

– richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

– l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

– la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

– richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

– esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un’autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali).