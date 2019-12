Aldo Moro e la crisi della democrazia italiana. Dialogo di Marco Damilano e Silvio Pons

Questo contributo è basato sulla conversazione fra il Direttore de «L’Espresso» Marco Damilano e il Presidente dell’Istituto Gramsci Professor Silvio Pons avvenuta venerdì 14 dicembre 2018 a Bologna durante l’edizione zero del Pandora Rivista Festival. A partire da una riflessione sulla figura di Moro, il dialogo indaga alcune questioni centrali della storia italiana contemporanea, relative alle logiche della guerra fredda, alla crisi della ‘repubblica dei partiti’ e alla difficoltà, che permane tutt’oggi, di ricostruire un sistema politico in grado di mettere a fuoco le priorità del Paese e di agire coerentemente in questa direzione.

Inizierei…