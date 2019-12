La partita globale: due idee dello sviluppo

Scritto da

Professore ordinario di Politica economica nell’Università Gabriele d’Annunzio di Pescara ed editorialista per «la Repubblica», in passato è stato docente di Storia Economica presso l’Università Autonoma di Barcellona. Nel 2013 è stato premiato dall’associazione Spagnola di Storia Economica per il miglior articolo pubblicato su riviste internazionali; nel 2016 ha ricevuto il premio ‘Fontamara’ Ignazio Silone con il volume Perché il Sud è rimasto indietro (il Mulino 2013), il premio dell’Associazione per il Progresso Economico e il premio nazionale di cultura ‘Benedetto Croce’ per Ascesa e declino. Storia economica d’Italia (il Mulino 2015). Ha recentemente pubblicato Storia economica della felicità (il Mulino 2017) e Il Sud, l’Italia, l’Europa. Diario civile (il Mulino 2019).