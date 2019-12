A partire dai temi affrontati nel corso del dibattito ‘Democrazia in crisi: l’Italia nelle metamorfosi dei sistemi politici’, tenutosi durante ‘Pensare l’Italia’, edizione zero del Pandora Rivista Festival proponiamo questa intervista, in cui Mario Ricciardi, Direttore della rivista «il Mulino», riflette sul dibattito intellettuale e sulle trasformazioni della cultura politica negli anni successivi alla crisi del 2007-2008.

A undici anni dall’inizio della Grande Recessione, possiamo dire che la crisi del 2008 non ha soltanto scosso il sistema economico e politico globale, ma anche messo in luce in maniera plastica il fallimento di un modello culturale….