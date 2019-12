Tanto per decenni stampa e commentatori si sono prodigati nel vituperare le ideologie e le organizzazioni che se ne facevano portatrici, tanto oggi sono loro stessi ad annunciarci, con stizza e sorpresa, la fine delle culture politiche. Le elezioni del 4 marzo 2018, insieme con le ultime tornate di elezioni locali, sembrano in effetti aver sancito un passaggio storico nel tramonto delle culture politiche per come le avevamo conosciute, un dato reso evidente anche dagli esiti elettorali di quelle che fino a qualche anno fa ancora si consideravano subculture territoriali solide, come la cosiddetta ‘zona rossa’ dell’Italia…