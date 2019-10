Informativa Collabora

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 Reg. UE n.679/2016 (GDPR) Tempora APS, Titolare del trattamento, intende fornirle le seguenti informazioni.

1. Finalità e base giuridica

1.1. I dati personali da Lei forniti attraverso l’invio di elaborati e Curriculum Vitae aggiornato agli indirizzi proposti dal Titolare del trattamento all’interno della sezione “Collabora”, verranno utilizzati da Tempora APS per poter dare seguito alle Sue richieste in merito alla possibile pubblicazione del Suo contributo nell’ambito della Rivista Pandora.

Il trattamento di tali dati non richiede il Suo consenso sia poiché rappresenta un legittimo interesse del Titolare poter dare seguito ad una Sua richiesta (art.6, lett. f) GDPR sia poiché – in relazione all’invio del Curriculum Vitae si rientra all’interno delle prescrizioni di cui all’art. 111 bis del D.lgs n. 196/2003 così come emendato dal D.lgs n. 101/18.

Il trattamento dei dati richiesti ha dunque natura facoltativa ma necessaria ai fini della formalizzazione della Sua richiesta: se rifiuta di conferire tali dati la Associazione non potrà prendere in considerazione la Sua richiesta.

2. Periodo di conservazione e categorie di destinatari

I dati personali in oggetto saranno conservati, in caso di pubblicazione, sino al permanere del Suo contributo all’interno della Rivista e negli altri casi non oltre all’esecuzione delle attività di vaglio dell’elaborato.

Al termine di tali trattamenti, i dati saranno cancellati o anonimizzati all’interno dei sistemi informatici e degli, eventuali, archivi cartacei del Titolare.

Oltre all’eventuale comparizione all’interno del sito web della Rivista (in caso di pubblicazione) e/o nella versione cartacea della stessa, i dati personali in oggetto non saranno mai divulgati né comunicati ad alcuno, a meno che ciò non sia necessario per adempiere correttamente ad una Sua richiesta e – in ogni caso – previa sua consultazione.

3. Titolare del trattamento, contatti e diritti dell’interessato

Il Titolare del trattamento è Tempora APS con sede in Piazza dell’Unità n.4A, Bologna – CAP (40128), contattabile all’indirizzo tempora@email.it; PEC: NOMEASSOCIAZIONE@pec.it (la aggiungeremo in seguito);

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 del GDPR di:

-richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

-l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

-la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

-richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

-esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un’autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali).