Modelli di gestione sostenibili per la cultura e l’economia

Giovanna Barni, Presidente di Coopculture, offre alcune riflessioni sul rapporto con la dimensione economica delle iniziative culturali e sulla sostenibilità dei modelli di gestione, sul ruolo delle diverse istituzioni culturali e su esperienze significative dell’ecosistema culturale italiano.

Il patrimonio culturale, nella visione ampia emersa dall’Anno Europeo ad esso dedicato, è considerabile come una preziosa risorsa per il futuro in quanto comprende non solo il patrimonio tangibile, sia artistico che naturale (musei e monumenti, opere d’arte, libri, città storiche, siti archeologici, paesaggi), ma anche quello intangibile (la lingua e le tradizioni orali, le arti dello spettacolo,…