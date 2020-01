Un cambio di paradigma? Dal neoliberismo alla generatività

Il concetto di cambio di paradigma, che dà il nome a questo articolo e a un mio breve libro dello scorso anno, non è di per sé nuovo. Viene mutuato dal linguaggio di Thomas Kuhn che ha pensato questa espressione per descrivere il mutamento dirompente che avviene quando una scoperta scientifica rivoluziona tutta la conoscenza che si dava per assodata fino a quel momento. Prendere questo concetto e rimetterlo al centro del dibattito in termini non scientifici ma sociali, economici e politici mi sembra essenziale perché un cambio di paradigma è esattamente ciò che stiamo…