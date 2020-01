Politica industriale in Cina: un modello con cui confrontarsi

Scritto da

Ricercatrice presso l’Università di Udine e docente a Udine e Ferrara. Laureata in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali all’Università di Ferrara ha conseguito il Master of Science in Development Economics presso l’Università di Manchester ed è stata assegnista di ricerca in Economia applicata all’analisi delle nuove industrie negli scenari internazionali all’Università di Ferrara. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca di rilevanza internazionale e nazionale coordinati da prestigiose istituzioni. Si è a lungo occupata di Cina ed è stata ricercatrice e docente in visita presso la South China University of Technology.