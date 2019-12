Piero Ignazi, professore ordinario di Politica comparata all’Università di Bologna, è uno dei massimi esperti italiani di partiti politici. Lo abbiamo intervistato a partire dal suo libro I partiti in Italia dal 1945 al 2018 uscito di recente per il Mulino. Nell’intervista si affronta il tema dei partiti in Italia e del loro rapporto con la democrazia nelle diverse fasi storiche di evoluzione del sistema fino alla crisi di partecipazione che ha caratterizzato gli ultimi decenni e ai mutamenti di scenario degli anni più recenti, analizzando inoltre alcune questioni più generali, come quella dei quadri intermedi,…