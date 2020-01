Lo sviluppo industriale nel lungo periodo e il caso italiano

Lo storico economico Emanuele Felice affronta il tema dello sviluppo industriale concentrandosi sul caso italiano e sulle diverse fasi delle politiche economiche adottate dalle classi dirigenti dall’Unità ad oggi.

A partire dalla Rivoluzione industriale, avviata in Inghilterra, si pone per ogni Paese, europeo ed extra-europeo, la sfida della modernizzazione. Si pone cioè il problema di come sviluppare una propria base industriale, riorientando la produzione dall’agricoltura verso i settori a più alto reddito. Questo non soltanto per assicurare uno standard di vita migliore ai propri cittadini, ma anche per poter gareggiare ad «armi pari», in senso…